Vandali in azione al "Parco di Elena" nella via Gramsci, a Settimo San Pietro.

Sconosciuti hanno fatto irruzione nella piazzetta, recintata e chiusa con un cancello, danneggiando gli arredi, altre attrezzature e praticando anche un buco sul muro che delimita la Casa Dessì.

Il sindaco Gigi Puddu ha subito emesso una ordinanza disponendo per ragioni di sicurezza la chiusura del Parco. «Con molta amarezza e dispiacere – ha spiegato il sindaco Puddu - ho emanato un’ordinanza di chiusura della piazzetta, confinante con la Casa Dessy e ribattezzata qualche anno fa “Parco di Elena”. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di numerosi e ripetuti atti di vandalismo che hanno compromesso le attrezzature e gli arredi del parco e che mettono a rischio l’incolumità delle persone».

Lo stesso sindaco ha informato i carabinieri di Sinnai e la Polizia locale che hanno subito avviato le indagini, annunciando anche che «l’intero spazio giochi resterà chiuso al pubblico fino a quando l’amministrazione comunale recupererà i fondi necessari per riqualificare la piazzetta».

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza, sanzionando chiunque dovesse accedere all’area senza essere autorizzato.

