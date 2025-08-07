Blitz antidroga dei carabinieri al Parco Matteotti a Quartu col recupero di droga, l'arresto di un minorenne, la denuncia di un maggiorenne entrambi per spaccio e detenzione di stupefacenti e con due segnalati al prefetto di Cagliari. Il blitz era nell'aria da diversi giorni nella piazza centrale di Quartu, dove era stata segnalata la presenza di presunti spacciatori. Un movimento insolito finito nel mirino dei carabinieri protagonisti di ore di appostamenti.

Ieri il vertice in caserma a Quartu con diverse pattuglie dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Quartu, della stazione di Flumini e di Sinnai. Coordinati dal luogotenente Vittorio Piras, i militari si sono nuovamente appostati venendo allo scoperto al momento opportuno: un diciassettenne è stato bloccato, arrestato e condotto al carcere per minori di Quartucciu. Un venticinquenne è stato invece denunciato a piede libero, entrambi per detenzione e spaccio di droga.

I carabinieri hanno perquisito alcune abitazioni recuperando hascisc, marijuana, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. Le indagini vanno avanti per risalire alla provenienza della droga e agli eventuali complici dell'indagato.

© Riproduzione riservata