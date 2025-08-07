L'amministrazione comunale di Quartucciu ha dato il via libera al rifacimento di alcune strade. Prima verrà messa mano a quelle che versano in condizioni peggiori. Tra queste ci sono via Cesare Serra, via Mogoro, via Quartu, via Giofra e via delle Serre, compreso il tratto del ponte, dove da tanti anni ci sono numerose buche che mettono a dura prova gli ammortizzatori delle auto che vi transitano.

Per quest'intervento sono stati messi a disposizione dalla Giunta guidata dal sindaco Pietro Pisu, 600 mila euro dal bilancio di previsione 2025-2026, ma si tratta solo di un primo stanziamento, al quale prossimamente ne seguirà un altro, la cui cifra dovrà essere valutata in base a quante e quali altre strade è necessario rifare.

Ovviamente insieme al manto stradale verranno rifatti anche i marciapiedi delle vie interessate dall'intervento e ne verranno realizzati di nuovi laddove non sono attualmente presenti. Sarà compreso anche l'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere accessibili i marciapiedi a chi ha disabilità motorie.

L'iter per la realizzazione dell'intervento di rifacimento di strade e marciapiedi prevede diversi step. Il primo è la progettazione dei lavori, che è stata appena affidata, poi ci sarà la gara d'appalto per l'affidamento alla ditta che dovrà effettuarli.

«Se tutto va bene, si parla della fine dell'anno, al massimo l'inizio del prossimo», dice l'assessore comunale con delega ai lavori pubblici Walter Caredda, «da sette anni, ogni anno ci occupiamo di rifare l'asfalto di strade e marciapiedi, i cittadini se ne sono accorti e lo apprezzano. Per noi una viabilità moderna e sicura è molto importante».

© Riproduzione riservata