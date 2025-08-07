Nessun giallo dietro l'incendio che ieri ha danneggiato lo scantinato di un’abitazione sul litorale di Quartu, col proprietario rimasto ustionato in diverse parti del corpo. Le fiamme si sarebbero sprigionate mentre l'uomo, Sergio Livio Molinas, 61 anni, maneggiava la benzina nel motore di un gommone.

Una scintilla, poi la fiammata che la provocato le ferite sull'uomo e poi il fuoco che ha aggredito l'interno dello stesso scantinato, col fumo che si è diffuso al piano di sopra della casa. L'uomo è stato subito soccorso e accompagnato in codice giallo al Brotzu dove è stato sottoposto alle cure del caso: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, un’ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito in ospedale e i carabinieri della Compagnia di Quartu, col luogotenente Vittorio Piras, che hanno avviato subito dopo le indagini, ricostruendo l'accaduto con gli stessi Vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza il sito.







