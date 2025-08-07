Selargius, via dal Centro commerciale senza pagare: disoccupato ai domiciliariIl 50enne aveva cercato di rubare merci varie per un totale di oltre 500 euro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Accusato di aver rubato merci varie in un centro commerciale di Selargius, un disoccupato di 50 anni, del luogo, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu.
L'uomo avrebbe sottratto merci varie per un valore di oltre 500 euro.
Le guardie del market lo avrebbero notato mentre cercava di uscire dal centro commerciale senza pagare. Bloccato dalle forze dell'ordine è stato accompagnato in caserma e poi nella sua abitazione agli arresti domiciliari. Deve rispondere di furto. Domani mattina il processo. La refurtiva è stata recuperata.