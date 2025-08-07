Una mostra sulla “Sabbia” e sulla vita invisibile che c'è in spiaggia. Sarà inaugurata sabato 9 agosto alle 19 a Villasimius (Casa Todde). Ideata dal fotografo e autore Luigi Corda, “Sabbia” nasce con l’intento di raccontare la straordinaria ricchezza che nasconde l’ecosistema spiaggia. Un luogo percepito come vuoto o inerte, ma in realtà popolato da forme di vita non visibili a occhio nudo, fondamentali per l’equilibrio costiero.

«La mostra – spiega Michele Cireddu, consigliere comunale con delega alla Cultura - propone un percorso tra immagini fotografiche e testi divulgativi per svelare al pubblico la biodiversità che vive sotto i nostri piedi. È una sorta di invito a guardare la sabbia con occhi diversi, tra meraviglia, consapevolezza e responsabilità».

Il progetto è cofinanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna e dall’Area Marina Protetta di Capo Carbonara col patrocinio del Comune di Villasimius. Ingresso libero.

