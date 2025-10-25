Domani (domenica) e lunedì Burcei si tingerà di rosa insieme a "Komen Italia in Sardegna" con due importanti attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla salute femminile. Per domani si potrà partecipare alla passeggiata in rosa “Walk For The Cure" con l'acquisto di una maglietta, contribuendo così alla ricerca sul tumore al seno.

Il 27 ottobre sarà un’ importante giornata di prevenzione, con esami diagnostici gratuiti, dedicata alle donne la cui età deve essere compresa tra i 40 e i 49 anni e dopo i 70 anni per la mammografia; sotto i 40 per le ecografie.





