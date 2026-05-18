Sono stati sorpresi nella notte dai carabinieri al Poetto con un mix di droghe, denaro contante e bilancini di precisione: per un 26enne impiegato di Usanna e un altro 25enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è scattato quindi l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento si è sviluppato durante uno dei molti servizi di controllo dell’Arma sul territorio. L’atteggiamento sospetto dei due giovani ha spinto i militari ad approfondire le verifiche, procedendo con una minuziosa perquisizione estesa anche all’auto e alle rispettive abitazioni.

Le operazioni di ricerca hanno dato esito positivo, permettendo ai carabinieri di scoprire oltre tre grammi di marijuana, cinque dosi di cocaina pronte per lo smercio e modiche quantità di ketamina, eroina e hashish. Insieme allo stupefacente, trovati e sequestrati due bilancini di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi, e la somma di 100 euro in contanti, ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio.

Sequestrato tutto il materiale e terminate le formalità di rito, i due giovani sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

(Unioneonline)

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