Un incontro aperto alla cittadinanza per conoscere opportunità, contributi e strumenti dedicati al mondo dell’impresa. Il Comune di Quartu Sant’Elena, attraverso lo Sportello Informagiovani, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive, promuove l’iniziativa ‘Percorso Impresa e Bando De Minimis’, appuntamento informativo rivolto a imprese, professionisti, associazioni, aspiranti imprenditori e realtà del territorio interessate ad avviare o sviluppare la propria attività.

L’iniziativa è in programma lunedì 25 maggio 2026 alle ore 16.30 presso lo Spazio Michelangelo Pira, in via Brigata Sassari a Quartu. Nel corso della serata verrà presentato il percorso “Impresa: strumenti e supporto per avviare e sviluppare la propria attività”, pensato per accompagnare chi desidera trasformare un’idea imprenditoriale in un progetto concreto oppure potenziare un’attività già esistente. Ampio spazio sarà dedicato anche all’approfondimento del Bando De Minimis 2025–2026, con informazioni sui requisiti di accesso, le spese ammissibili, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione e le tempistiche previste.

Non mancheranno esempi pratici e un momento finale dedicato alle domande e al confronto diretto con i partecipanti. L’incontro informativo “Percorso Impresa e Bando De Minimis” è rivolto a giovani e aspiranti imprenditori, start-up, imprese e professionisti, a chi desidera avviare o sviluppare un’attività e a tutti gli interessati al settore. Interverranno Attilio Lasio, Componente Commissione Revisione Vigilanza e Controllo del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, e Aldo Demontis, Revisore Legale Senior ed esperto in Controllo di Gestione. I lavori saranno coordinati da Lorena Cordeddu.

L’iniziativa rappresenta un’occasione utile per conoscere più da vicino gli strumenti di sostegno economico e le opportunità di accompagnamento dedicate al tessuto produttivo locale, favorendo la nascita di nuove progettualità e il rafforzamento delle attività del territorio. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, pertanto si consiglia la prenotazione.

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