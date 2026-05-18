Via a Sinnai a nuovi interventi di disinfestazione da blatte. Saranno curati dalla Pro Service mercoledì 20 maggio in via Pierluigi Da Palestrina e il 4 giugno nelle vie Dei Mille, Lazio e Torino.

L’intervento è previsto con inizio alle ore 8,30.

Diverse le precauzioni da adottare: dovranno essere allontanati, dalle adiacenze della strada, biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi. Gli infissi dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa, così come è vietato il transito e lo stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e per 30 minuti successivi; è inoltre vietato sostare veicoli in corrispondenza di tombini fognari e caditoie per le acque meteoriche. Non solo: per un periodo minimo di 30 giorni, sarà vietato il consumo di ortaggi, frutta, etc. eventualmente coltivati in terreni limitrofi ai siti di intervento. Per il periodo successivo, il consumo degli stessi dovrà essere fatto previo accurato lavaggio.

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