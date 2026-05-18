Le associazioni e le società sportive operanti nel territorio comunale di San Vito possono presentare istanza di concessione in uso degli impianti sportivi scolatici per la prossima stagione sportiva 2026/27.

Le domande di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dai soggetti interessati al Comune di San Vito: sarà cura del Servizio Patrimonio inviare la richiesta di nulla osta all’Istituto Scolastico per le determinazioni di competenza.

Le domande dovranno essere presentate entro il primo giugno, per le attività riferite alla stagione sportiva che si avvia generalmente nel mese di settembre.

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi scolastici solo le associazioni e le società regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Gli impianti sportivi scolastici per i quali può essere richiesta la concessione in uso sono la palestra Scuola Primaria “G. Pascoli” con ingresso da Via Dei Gabbiani, la palestra della scuola secondaria di primo grado “Sebastiano Satta” con ingresso da Via Degli Ulivi. La concessione avrà una durata di 10 mesi, dal 1° settembre 2026 al 30 giugno 2027.

© Riproduzione riservata