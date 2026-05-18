Incendio a Nurri, le fiamme da un edificio abbandonato colpiscono una casaSul posto quattro squadre dei vigili del fuoco
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Un incendio è divampato nel corso del pomeriggio a Nurri, in un’abitazione diroccata. Le fiamme, originate all’interno della struttura, hanno poi interessato parzialmente un’altra casa adiacente.
Non ci sono stati feriti, con l’intervento dell’équipe del 118 che è stato solo a livello precauzionale. Sono state invece quattro le squadre dei vigili del fuoco impegnate per spegnere l’incendio: una arrivata dalla centrale di Cagliari, una da Mandas, una da Sanluri e una da Sorgono.
Assieme ai vigili del fuoco e al 118, sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Isili. Sono tuttora in corso gli accertamenti per capire le cause del rogo.