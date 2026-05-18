Sono in dirittura di arrivo a Quartu i lavori per la realizzazione dell'emporio solidale che sarà inaugurato a breve, nei locali in comodato d'uso della Comunità missionaria di Villaregia in via Irlanda a Piztz'e Serra. Si tratta di una sorta di supermercato dove le famiglie bisognose potranno fare la spesa senza però passare alla cassa a pagare.

Il servizio, inserito nei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune, è frutto di un protocollo di intesa delle associazioni e del terzo settore: dall'associazione “Domu Mia - amici di Sant'Egidio” e poi “il Lato B aps”, “Caritas Diocesana sezione di Quartu”, “Consiglio Centrale delle Conferenze Vincenziane”, “Anteas Quartu”, “Domus de Luna”, “Asnet Quartu”, “Avis Quartu”e l'Anmic”, tutte iscritte alla Consulta delle associazioni.

In questo emporio le persone in difficoltà potranno trovare alimentari, abbigliamento, strumenti ortopedici e sanitari, sul modello di altre realtà simili presenti a Sassari e Oristano e in altre importanti città italiane.

A differenza della distribuzione che avviene nelle parrocchie con i vincenziani, il polo solidale sarà un punto unico dove chi ha bisogno potrà andare a ritirare alimentari, abbigliamento e strumenti ortopedici e sanitari. L’idea è di introdurre anche la formula della moneta di scambio che è un sistema in cui una persona fa un favore e chi lo riceve lo restituisce in qualche modo. Ad esempio se fai la spesa e non puoi pagare, puoi fare qualcosa in cambio come dedicare un’ora del tuo tempo ad altri che hanno bisogno. Il polo solidale andrà ad affiancarsi all’armadio del povero gestito dai vincenziani che cinque volte a settimana aprono anche la mensa in via Montenegro.

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