Sessanta posti letto per pazienti autosufficienti e non, un centro dedicato ai malati di Alzheimer e - magari – attività ricreative legate al benessere (con tanto di punto ristoro) in trenta ettari di verde. È questo, a grandi linee, il progetto che è stato presentato al Comune di San Vito dalla cooperativa sociale “Il Mio Mondo” (sede a Cagliari, in via Mandrolisai) per realizzare una casa anziani al posto dell’ex ostello della gioventù di San Priamo. Cooperativa che ha risposto al terzo bando pubblicato con la formula del partenariato pubblico privato (i primi due erano andati deserti). L’affidamento in gestione della struttura però non è automatico: sulla base del progetto di fattibilità presentato dalla cooperativa (che dovrà ottenere una valutazione positiva da parte dell’amministrazione comunale) sarà necessario predisporre un ulteriore bando aperto a tutti.

“Stiamo procedendo – ha spiegato il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi – a tutti gli approfondimenti necessari. I pareri sul progetto arriveranno entro l’11 giugno. Se otterrà il via libera, come mi auguro, approviamo l’esecutivo e lo mandiamo in gara. La società ci è sembrata seria e credibile. Se tutto andrà bene nel giro di due anni la prima casa per anziani del Sarrabus potrebbe diventare una bella realtà”.

Chi si aggiudicherà l’ostello avrà a disposizione 2,5 milioni di euro (finanziamento regionale) per la ristrutturazione. In più – questa è la somma proposta da “Il Mio Mondo” – sarà necessario aggiungere almeno un altro milione e 350mila euro per un totale di quasi quattro milioni.

© Riproduzione riservata