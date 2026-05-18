Sa murra, a Serri vince la coppia Perra-Spano di MandasAl secondo posto si sono classificati Carlo Allegria e Bruno Allegria di Jerzu
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Ancora una volta Mandas sale sul gradino più alto del podio nel Torneo de Sa Murra Serresa Santa Lucia 2026. A conquistare la vittoria sono stati Davide Perra e Cristian Spano, protagonisti di una grande prova che conferma la tradizione della scuola trexentese della murra.
Al secondo posto si sono classificati Carlo Allegria e Bruno Allegria di Jerzu, mentre il terzo gradino del podio è andato a Lorenzo Sanna e Riccardo Sanna di Serri.
Il successo della coppia mandaresa arriva dopo i recenti riconoscimenti ottenuti anche nel campionato regionale disputato a Mandas, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla storica disciplina sarda.
Il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, ha espresso soddisfazione per il risultato: «Complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno, la passione e lo spirito sportivo dimostrato durante il torneo».