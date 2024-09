La raccolta delle firme per la legge Pratobello riprenderà domani e lunedì a Burcei. Gli appuntamenti sono nella Piazza Montegranatico domani mattina e per lunedì pomeriggio in occasione della festa in onore di Santa Maria.

Complessivamente, a Burcei dovrebbero essere circa 600 finora le firme per la Pratobello con un "no" secco all'eolico. Una percentuale altissima in rapporto agli aventi diritto (circa 2400).

L'obiettivo è quello di arrivare almeno a mille firme entro martedì.

