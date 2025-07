Drammatico incidente stradale poco fa sulla Statale 131, all’altezza dello svincolo per Nuraminis. Un uomo di circa 46 anni ha perso la vita dopo che il furgone su cui viaggiava è uscito di strada, finendo contro il guard rail.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. L’impatto è stato violentissimo: il furgone si è letteralmente infilzato nella barriera metallica. Per il conducente non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, recuperare il corpo dell’uomo e avviare i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

