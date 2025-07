I posti nel tratto di spiaggia libera, a Tuerredda, restano non prenotabili: l’annunciato sistema di prenotazione non è entrato in vigore.

Sarà attivo, nella migliore delle ipotesi, il mese prossimo, e solo in via sperimentale. Questo perché il bando del Comune che apriva a manifestazioni di interesse è stato pubblicato soltanto il 10 giugno scorso. Per farsi avanti c’era tempo fino al 20.

Ora il Comune sta esaminando le proposte, poi si passerà alla procedura negoziata. Gli accessi in spiaggia, la mattina, vengono contati a partire dalle 8 e i posti liberi (729) finiscono presto: molti, per godersi una giornata al mare su una delle spiagge più ambite, fanno la levataccia.

