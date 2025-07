Una chiusura temporanea quella di oggi per il pronto soccorso del san Giuseppe Calasanzio ma che ha destato notevole preoccupazione fra gli amministratori del territorio e la popolazione. Cause dovute a criticità organizzative, riporta il comunicato della Asl ma che fanno temere per il futuro di questa lunga estate.

Gli amministratori chiedono attenzione e soprattutto chiarezza perché non si verifichi quanto successo l'anno scorso con le aperture a singhiozzo e chiusure soprattutto nei giorni festivi.

La richiesta è corale: «il pronto soccorso deve funzionare 24 ore su 24, il mal funzionamento mette a rischio il diritto alla salute dei cittadini e la possibilità di essere assisti in caso di emergenza».

La carenza dei medici è sempre alla base di questo genere di situazione, ne è cosciente il Comitato Sanità bene Comune che da anni segue le vicissitudini del presidio ospedaliero. «Sicuramente mancano medici», ha detto il portavoce Gabriella Serra «dovremo attendere per capire cosa succederà, speriamo non si ripeta quanto successo l'anno scorso».

