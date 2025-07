A Settimo San Pietro i cinquant'anni governati ininterrottamente dal Pci e dal centrosinistra sono stati ricordati con una mostra su documenti del passato e con un convegno, che si è tenuto ieri sera nella sede del Circolo Pd: lo ha organizzato alla presenza di ex amministratori che si sono susseguiti dal 1975 a oggi. La relazione iniziale è stata illustrata da Flavio Deiana col segretario attuale del Pd Massimo Pusceddu, ex sindaco, ex vice sindaco ed ex assessore comunale, che ha introdotto la serata con una relazione riepilogativa di quanto fatto in questi 50 anni.

Il convegno nella sede del Pd a Settimo San Pietro

Costantino Palmas, sindaco tra il 2005 e 2015, ha centrato il suo intervento sugli aspetti riguardanti i servizi socio culturali e la progettualità innovativa che venne sviluppata in quegli anni. Sono intervenuti fra gli altri gli ex assessori Salvatore Mura, Fernando Pisu e Franco Dessì, mettendo l'accento sulla necessità di sviluppare per il futuro, grande attenzione alle nuove sfide che le autonomie locali dovranno affrontare con il massimo di unità.

Alla serata ha partecipato, intervenendo nel dibattito, anche Piero Comandini, segretario regionale del Pd e presidente del Consiglio regionale della Sardegna. I lavori sono stati chiusi dal segretario Pd, Massimo Pusceddu: «Ringrazio gli ex amministratori e gli amministratori in carica», ha detto. «C’è la necessità di stimolare sempre più la partecipazione dei cittadini, alla gestione della "cosa pubblica", mettendo in campo tutti gli strumenti necessari e tra questi l'esempio di quanto hanno fatto egregiamente tutti i sindaci e gli amministratori in generale a Settimo San Pietro».

