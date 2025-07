Nascondeva nella sua casa di Decimomannu quasi un etto di hashish e oltre mezzo kg di marijuana: la scoperta nel corso di un mirato servizio antidroga degli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile.

Per l’uomo, un 30enne incensurato del posto, è scattato l’arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata dopo diversi servizi di appostamento, durante i quali sono stati rilevati movimenti sospetti di persone. La droga era nascosta dentro la camera da letto del giovane, in parte dentro l’armadio e in parte dietro la porta, insieme a tutto il materiale occorrente per il confezionamento.

Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato.

(Unioneonline)

