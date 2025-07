Riapre con una nuova veste l’area giochi di Piazza Europa, nel centro di Muravera. I lavori infatti, iniziati alcune settimane fa, sono terminati e da oggi è possibile utilizzare il parchetto che si trova proprio dietro il palco della piazza.

«Adesso è un’area – chiarisce in una nota l’amministrazione comunale - colorata, studiata e dedicata per le esigenze dei più piccoli e delle famiglie. Chiediamo la massima collaborazione per il rispetto degli spazi e dei giochi pubblici».

Il progetto, dell’importo complessivo di centomila euro, prevede anche un restyling del parchetto di Costa Rei tra via degli Asfodeli e via delle Mimose. Oltre alla manutenzione dei giochi verrà creato un camminamento che agevola l’accesso dalle strade principali, con nuove superfici antitrauma a tutela dei più piccoli. Gli interventi «mirano a rafforzare – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Federico Lai - la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici nelle aree strategiche delle due località».

