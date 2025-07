Colto in flagrante poco dopo la mezzanotte, mentre cedeva dosi di droga a tre acquirenti. I carabinieri della Stazione di Sestu, impegnati da giorni in un’attività investigativa nata da riscontri su diversi consumatori della zona, sono intervenuti fermando l’uomo.

In manette è finito un cagliaritano di 53 anni. Subito dopo è scattata la perquisizione in casa: qui sono stati trovati diversi grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, e una significativa somma di denaro contante.

I tre acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari. L’uomo, invece, è stato arrestato: dai domiciliari ga atteso l’udienza per direttissima, fissata per oggi.

(Unioneonline)

