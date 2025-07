È arrivata sin dentro il porto di Porto Corallo, a Villaputzu e lì è rimasta impigliata in una cima di un’imbarcazione. L’avventura di una tartaruga marina - in questo caso una tartaruga Liuto - si è comunque conclusa nel migliore dei modi: è stata infatti subito liberata dal personale della Marina di Villaputzu e da alcuni diportisti presenti.

«La situazione – ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – è sotto stretto controllo del personale del porto ed è stata avvisata l’Area Marina di Capo Carbonara».

Proprio ieri lo staff dell’Area Marina ha invitato i bagnanti a segnalare subito l’eventuale traccia di tartarughe marine sugli arenili, in particolare per quanto riguarda le Caretta caretta. Questo infatti è il periodo in cui si avvicinano a riva per deporre le uova. Una di queste tracce è stata accertata a Sant’Elmo, in territorio di Castiadas.

