L’assemblea
06 luglio 2026 alle 21:59aggiornato il 06 luglio 2026 alle 22:01
Burcei, Antonio Cinus entra in Consiglio comunaleSubentra alla dimissionaria Tilde Scalas
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Si è riunito oggi per la seconda volta dopo il voto elettorale di giugno, il nuovo Consiglio comunale di Burcei.
Sotto la presidenza del sindaco Marcello Malloru, l'assemblea ha ratificato l'ingresso in Consiglio di Antonio Cinus, primo dei non eletti della lista ViviAmo Burcei.
Cinus sostituisce la dimissionaria Tilde Scalas. L'assembea si è occupata anche di variazione di bilancio e di riconoscimenti di debiti fuori bilancio.
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