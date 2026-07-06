Fuoco alla periferia di Quartu a causa di un rogo che ha raggiunto anche il velodromo – senza provocare danni agli impianti -sviluppandosi poi nelle aree incolte a Pitz'e Serra. Divorata anche l’area cani per fortuna chiusa.

Il fuoco si è esteso in pochissimi minuti tra stoppie, erbe secche, e probabilmente anche cumuli di rifiuti, con la coltre di fumo nero, visibile anche da lontano e dal Poetto.

Massiccia è stata l’operazione di spegnimento, con la mobilitazione di diversi mezzi e uomini dei Vigili del fuoco di Cagliari, della Forestale e di diverse associazioni di volontariato: sul posto gli uomini del Nos e della Paff di Quartu, il Masise e gli Alpini di stanza a Sinnai, ospiti dello stesso Masise. In azione anche i forestali della sede di Molentargius.

Il fuoco si è sviluppato anche fra i lotti incolti di diverse abitazioni, senza per fortuna provocare danni, anche grazie anche agli intervento immediato delle squadre anti-incendio. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia locale di Quartu.

© Riproduzione riservata