Da anni i carabinieri di Burcei sono ospitati a Sinnai in attesa della costruzione di una caserma dopo che il vecchio stabile di proprietà privata è tornato ai proprietari. Ora c'è a disposizione un milione e 900mila euro per la costruzione della nuova caserma. I soldi sono stati stanziati dallo Stato e indirizzati alla Regione che li dovrebbe presto girare al Comune.

È stata scelta anche l’area dove sorgerà una struttura moderna e funzionale. Due le interrogazioni presentate dalla minoranza.

«Attendiamo l’accreditamento dei fondi stanziati - dice il sindaco Simone Monni - abbiamo indicato l’area vicino alla scuola media tra le vie Serpeddì e Gennargentu. Appena avremo i soldi a disposizione cercheremo di accelerare i tempi. Non ha più senso aprire i cosiddetti uffici temporanei dei carabinieri che erano stati ricavati in alcune aule scolastiche che ora potranno invece essere utilizzate per altri progetti».

