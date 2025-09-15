la selezione
15 settembre 2025 alle 09:19aggiornato il 15 settembre 2025 alle 09:19
Burcei, contributi a sostegno delle associazioniI fondi sono a disposizione secondo il bando approvato con deliberazione di giunta dell’1 agosto scorso
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Burcei ha indetto una procedura selettiva per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative socioturistico-culturali delle associazioni per l’anno 2025, secondo il bando approvato con la deliberazione della Giunta comunale del 1 agosto scorso.
Per questo, è stata anche impegnata una somma di 8.000 euro che verranno assegnati per singole iniziative socio culturali realizzate da enti o associazioni.
© Riproduzione riservata