Il Comune di Burcei ha indetto una procedura selettiva per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative socioturistico-culturali delle associazioni per l’anno 2025, secondo il bando approvato con la deliberazione della Giunta comunale del  1 agosto scorso.

Per questo, è stata anche impegnata una somma di  8.000 euro che verranno assegnati  per singole iniziative socio culturali realizzate da enti o associazioni.

© Riproduzione riservata