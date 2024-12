Domani alle 17.45, nella sala consiliare del Comune di Burcei, l'amministrazione comunale conferirà la cittadinanza onoraria a Mauro Trogu, il legale di Beniamino Zuncheddu, scarcerato dopo trent'anni in cella da innocente.

L'avvocato Trogu ha tutelato Beniamino Zunchedduo dopo la condanna per la strage di Sinnai del 1991 a Cuili Is Coccus, in cui furono uccise tre persone: Gesuino e Giuseppe Farris, padre e figlio, e Ignazio Pusceddu.

Beniamino Zuncheddu era stato arrestato e condannato all'ergastolo. Si è sempre dichiarato innocente. Poi la revisione del processo e un anno fa la scarcerazione a conclusione del processo a Roma: un lungo percorso in cui Beniamino Zuncheddu è stato difeso proprio dall'avvocato Trogu, al quale ora va la riconoscenza dell'amministrazione comunale e del paese con il conferimento della cittadinanza onoraria. Domani sera, 27 dicembre, la cerimonia in Municipio.

Raffaele Serreli

