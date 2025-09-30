i contributi
30 settembre 2025 alle 08:47
Burcei, arriva la carta “Dedicata a te”: 500 euro per i beni di prima necessitàI beneficiari saranno individuati automaticamente dall’Inps
Anche per l’anno 2025 è stata attivata la misura di sostegno “Carta Dedicata a Te”, il contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni di prima necessità previsto dal Decreto Interministeriale Fondo Alimentare 2025. I cittadini non devono presentare alcuna domanda, poiché i beneficiari sono individuati automaticamente dall’INPS in base al reddito.
