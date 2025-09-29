Sestu, perseguita e minaccia la ex compagna: arrestatoDopo la denuncia della donna a luglio era stato attivato il protocollo “Codice Rosso”
Un uomo di 43 anni, originario della provincia di Caserta e residente a Sestu, è stato arrestato oggi dai carabinieri della stazione locale con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.
Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Cagliari a seguito di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata dalla donna lo scorso luglio.
Secondo quanto emerso, la vittima avrebbe subito per mesi minacce, pedinamenti e intrusioni nella vita quotidiana, al punto da modificare le proprie abitudini per paura di aggressioni.
Le condotte contestate sarebbero proseguite anche nei pressi dell’abitazione della donna, dove l’uomo si sarebbe presentato con il pretesto di incontrare la figlia minore, in violazione delle disposizioni sull’affidamento.
Dopo la denuncia, i carabinieri avevano attivato il protocollo “Codice Rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica. Sulla base delle risultanze, è stata quindi emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita oggi all’alba dai militari.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e attualmente disoccupato, rimarrà a disposizione della magistratura.
(Unioneonline/Fr.Me.)