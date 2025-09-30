Sono in totale 25 i migranti intercettati questa mattina dai carabinieri della stazione di Domus De Maria e della stazione di Pula a Chia, dopo uno sbarco nella zona di Cala Cipolla.

Sono tutti uomini, privi di documenti, che si sono dichiarati di nazionalità iraniana.

Durante i controlli sanitari, uno dei migranti, ferito e in condizioni gravi, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato in pericolo di vita.

Nello sbarco altri tre hanno riportato lievi contusioni e sono stati trasferiti presso al Santissima Trinità di Cagliari dal personale del 118.

Il resto del gruppo è stato invece accompagnato presso il centro di accoglienza di Monastir.

Dopo il loro arrivo i migranti hanno riferito di un naufragio, facendo scattare una ricognizione della Guardia costiera alla ricerca di eventuali dispersi. Le ricerche in mare hanno però dato esito negativo: non ci sarebbero stati naufragi, ma la barca su cui viaggiavano i migranti non è stata rinvenuta.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata