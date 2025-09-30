I Carabinieri della Stazione di Pula e della locale Stazione di Domus De Maria sono intervenuti in località Cala Cipolla, a seguito della segnalazione della presenza di alcuni migranti appena approdati sulla costa.

I militari hanno rintracciato circa 17 persone, che si sono dichiarate di nazionalità iraniana. Tra loro vi era anche un ferito, immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118, che ha disposto l’attivazione dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dai militari, l’imbarcazione su cui viaggiavano i migranti sarebbe naufragata e ci sarebbero anche dei dispersi.

Per questo motivo è stata interessata la Capitaneria di Porto e attivato il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, per una ricognizione di ricerca nel tratto di mare interessato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata