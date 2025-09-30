Il Comune di Sarroch si costituirà parte civile nel procedimento che ha portato, di recente, alla richiesta di rinvio a giudizio della Sarlux, dell’amministratore delegato Settimio Guarrata e del responsabile ambientale Walter Cocco, accusati di disastro ambientale per la diffusione, nel corso degli scorsi sei anni, di sostanze pericolose come benzene e polveri sottile dagli impianti della raffineria. Lo ha annunciato in Consiglio comunale il sindaco Angelo Dessì. La Giunta, ha spiegato il sindaco, «ha scelto di intervenire già in fase preliminare (la prossima udienza è fissata davanti al gip il 4 dicembre), al fine di garantire alla comunità il pieno accesso agli atti processuali e una conoscenza immediata delle contestazioni formulate dalla Procura di Cagliari».

