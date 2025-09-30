Si è svolta ieri presso la Caserma “Salvatore Pisano” di Teulada dove ha sede il 1° reggimento corazzato, la cerimonia di avvicendamento al comando tra il Colonnello Corrado Appolloni e il parigrado Fabio Facecchia, in occasione dell’89° Anniversario della Costituzione dell’unità.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle Autorità Religiose, Civili, Militari, e con i gonfaloni di alcuni comuni del territorio, nonché di una nutrita rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma provenienti dal territorio circostante, ed è stata accompagnata dalla Fanfara del glorioso 3° reggimento bersaglieri.

La cerimonia si è svolta con il passaggio dello Stendardo dalle mani del cedente a quelle del subentrante. Al Colonnello Fabio Facecchia competerà, dunque, l’onore di guidare il reggimento, erede di una lunga e gloriosa tradizione, presente dal 1° maggio 1974, quando ha ereditato le competenze del Campo Addestramento Unità Corazzate (CAUC), istituito nel 1959.

Durante la cerimonia il Generale di Brigata Pietro Addis, Capo Reparto Esercitazioni e Vice Comandante del Comando Valutazione e Innovazione dell'Esercito, ha dapprima ringraziato il Colonnello Corrado Appolloni per l'eccellente lavoro svolto durante il suo periodo di comando, formulando i migliori auguri al suo successore, Colonnello Fabio Facecchia, sottolineando come le prossime attività che avranno luogo saranno di straordinaria importanza nell'ottica dell'ammodernamento tecnologico e dell'incremento capacitivo di Forza Armata.

