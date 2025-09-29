Un gommone in difficoltà al largo delle coste di Teulada nel sud Sardegna, con a bordo circa 30 persone è stato soccorso da una motovedetta e dall'elicottero della Guardia costiera di Cagliari.

A fare scattare l'allarme sono stati gli stessi migranti che hanno segnalato di avere una avaria al motore. Dal gommone sono stati trasferiti sulla motovedetta 27 uomini, due donne e un bambino di tre anni.

Dopo lo sbarco al Porto Canale di Cagliari saranno trasferiti nel centro d'accoglienza di Monastir. Le loro condizioni di salute sono buone.

