Olive e carrube per i cittadini meno abbienti, da cogliere nei terreni comunali: la Giunta, dopo l’ultima riunione, ha dato il via libera alla raccolta dei prodotti per uso familiare.

L’assegnazione dei frutti è gratuita, i beneficiari potranno raccogliere olive e carrube secondo la quantità massima stabilita dagli uffici comunali. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di permettere alle famiglie di Capoterra a basso reddito di usufruire dei prodotti offerti dai terreni comunali e, allo stesso tempo, impedire che questi prodotti vadano perduti.

Per ottenere l’autorizzazione alla raccolta di olive e carrube dai terreni comunali è necessario presentare una domanda all’Ufficio protocollo entro il 15 ottobre.

La concessione dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per effettuare la raccolta, e dovrà comunque contenere un termine temporale definito.

La raccolta è a titolo gratuito e può essere finalizzata esclusivamente a carrube e olive, destinate ad un uso personale e domestico del nucleo familiare autorizzato. Le operazioni di raccolta saranno consentite dalle 8,30 alle 13, il lunedì, mercoledì e venerdì, oppure dalle 15 alle 17 il martedì e il giovedì.

