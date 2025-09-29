L’appuntamento è per giovedì mattina nel giardino della biblioteca in Piazza Europa. Saranno i nonni a raccontare ai loro nipoti una storia scelta insieme agli operatori della biblioteca. Un’iniziativa originale in occasione della Festa dei Nonni. Un modo per rendere omaggio al loro ruolo fondamentale all’interno delle famiglie e nella società. Soprattutto per l’importanza della loro figura nella formazione delle nuove generazioni attraverso la trasmissione di valori, conoscenze e semplici ricordi dei tempi andati.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca Comunale di Dolianova in collaborazione con le cooperative sociali Tesauro e Laurus e la scuola dell’infanzia di Santa Maria.

