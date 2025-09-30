Cala Cipolla: nessun naufragio, intercettati tutti i migranti sbarcatiRientra l’allarme per i dispersi. Diciassette le persone soccorse, una è stata trasferita in ospedale a Cagliari
Diciassette migranti, che hanno dichiarato di essere iraniani, tra cui uno ferito, sono sbarcati questa mattina sulle coste sud occidentali della Sardegna.
I carabinieri della Stazione di Pula e di Domus De Maria li hanno intercettati a Cala Cipolla, vicino a Chia, a seguito di una segnalazione.
I migranti hanno inizialmente riferito di essere rimasti vittime di un naufragio e che alcuni di loro erano dispersi. Per questo motivo è stata interessata la Capitaneria di Porto e attivato il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas per una ricognizione di ricerca.
Successivamente, l’allarme è rientrato, con la Guardia Costiera che ha fatto sapere che dopo tutti gli accertamenti non c'è stato alcun naufragio con dispersi.
Dei 17 migranti intercettati uno era ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, che ha disposto l'attivazione dell'elisoccorso per il trasferimento all'ospedale Brotzu di Cagliari.
(Unioneonline)