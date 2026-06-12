Tutti assieme per abbellire il paese in occasione della festa di Santa Barbara, iniziata ieri e che domani, sabato, vivrà una delle giornate più attese tra messe, processione e spettacolo in piazza, con la diretta su Videolina a partire dalle 17, con commenti e testimonianze a cura di Massimiliano Rais e Alberto Masu. Quest'anno ricorre anche il centenario della chiesa.

Proprio in occasione della grande sagra, che andrà avanti per 14 giorni, sino al 21 giugno, e che è destinata a portare a Burcei tantissime persone, il sindaco Marcello Malloru propone: «L'Amministrazione e la popolazione insieme per dare lustro a Burcei. Questo è quello che intendiamo per comunità. Con questa iniziativa, che non sarà l'unica, speriamo di risvegliare il senso civico di tutti».

«L'obiettivo – ha aggiunto il sindaco – è quello di riuscire ad attivare il Registro della Cittadinanza Attiva, dove i cittadini, dai bambini agli anziani, che desiderano prendersi cura dei beni pubblici mettendosi a disposizione della comunità, possano iscriversi e svolgere in maniera regolare attività di volontariato. Un ringraziamento particolare va al Comitato della sagra, a tutte le associazioni, ai dipendenti comunali e a tutti i cittadini che hanno risposto al nostro appello in onore di Santa Barbara».

L'invito è quello di collaborare attivamente alla pulizia e al decoro di strade, marciapiedi, piazze, spazi pubblici e aree verdi.

«Un piccolo gesto di ciascuno – conclude il sindaco – fa una grande differenza. Mostriamo insieme il volto migliore di Burcei a chi verrà a trovarci e a tutta la Sardegna. Il decoro è rispetto, è orgoglio, è amore per il nostro paese».

© Riproduzione riservata