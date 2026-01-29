Una sala gremita, quella dell'oratorio, per parlare della strada del futuro, quella che, da Burcei, si snoderà attraverso un tracciato di 17 chilometri, sino alla vecchia Orientale, attraversando anche i territori comunali di Sinnai e Maracalagonis. Il primo lotto, di circa due chilometri,è stata già realizzato partendo dall'asfalto della vecchia Orientale, verso Maracalagonis. Due chilometri costati due milioni di euro.

Ad aprile inizierà invece il secondo lotto, quasi un chilometro di tracciato (spesa, un altro milione di euro) che si snoderà dalla periferia di Burcei verso le montagne. Il terzo e il quarto lotto dei lavori, è quello più complicato. Si va verso la dichiarazione di impatto ambientale. Se tutto andrà bene questo tratto di 14 chilometri (complessivamente il tracciato studiato è di 17 chilometri), questo ultimo intervento sarà avviato nel 2027, come ha specificato il dirigente della Città metropolitana, l'ingegner Paolo Mereu (responsabile tra l'altro del settore della Viabilità ).

I lavori di questo tracciato centrale dell'intero tracciato, ha ipotizzato Mereu, «potrà essere realizzato in 900 giorni lavorativi». Tirando le somme, la strada potrà essere ultimata entro il 2030.

Dati e numeri rimbalzati in serata all'oratorio di Burcei dove si è ritrovato il paese che sogna questa strada, si è detto, da quaranta, cinquant'anni.

Ad attendere c'erano il sindaco di Burcei Simone Monni con i suoi ospiti, il sindaco di Cagliari, presidente della Città metropolitana (che si occupa del progetto e dei lavori), Massimo Zedda, il direttore generale dell'Ente e l'ingegner Paolo Mereu, l'uomo dei numeri di questo progetto, programmato per togliere Burcei dal suo isolamento. C'erano anche la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, quella di Sinnai, Barbara Pusceddu (vice presidente della Città metropolitana), arrivata con la sua Giunta, gli assessori Katiuscia Concas, Cristiano Spina e Maurizio Boassa.

«Una strada-hanno detto i due sindaci-importantissima sotto il profilo sociale ed economico. Una strada importante anche per i nostri Comuni e pure per il confinante Gerrei».

Il sindaco della Città metropolitana Massimo Zedda, ha detto di «essere qui per portare fatti e concretezza, per dire che si va verso il superamento di un progetto importantissimo per un territorio dalle mille risorse. L'obiettivo è anche quello di sistemare, a fini turistici, l'unica strada che oggi arriva a Burcei».

L'ingegner Paolo Mereu ha illustrato il progetto in numeri, ha ricordato anche che «tutto è iniziato tanti anni fa, quando un privato aveva donato al Comune una bozza del progetto sul quale noi abbiamo operato: un progetto da 65 milioni nel quale abbiamo fortissimamente creduto».

Il sindaco di Burcei Simone Monni ha ringraziato gli ospiti ed i suoi cittadini che hanno potuto sentire dal vivo tutto quanto c' è da sapere.

«Siamo di fronte e date certe, con progetti finanziati. Il futuro del nostro paese, è legato proprio a questa strada».

Una bella storia tutta iniziata quando l'editore-imprenditore Sergio Zuncheddu fece arrivare al Comune di Burcei la bozza di un studio attento e propositivo: quello sul quale la Città metropolitana ha portato avanti il suo lavoro, avviando l'iter verso un sogno destinato a diventare realtà. È quello che è emerso oggi nel paese delle ciliege.

