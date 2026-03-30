Lutto e commozione a Burcei per la scomparsa di Salvatore Monni, 70 anni, uno dei più grandi appassionati e attento collezionista di gare poetiche campidanesi.

Emigrato per lavoro in Piemonte, ha amato la Sardegna e Burcei restando "attaccato" alla loro cultura come sanno fare tutti gli emigrati. Ma lui ha fatto anche qualcosa di straordinario: per 40 anni, a iniziare dagli anni Ottanta, ha collezionato più di 3000 registrazioni di gare poetiche. Uno straordinario scrigno dentro casa con le sue registrazioni conservate lì, negli scaffali del suo studio.

Un inno alla cultura del canto improvvisato sardo che Salvatore Monni ha curato assieme alla moglie Marisa. Padre di tre figli e nonno di 2 nipoti, Salvatore Monni ha anche tramandato la sua passione per "is cantadas" a due dei figli, Severino e Simone (da alcuni anni sindaco di Burcei), insegnando loro la bellezza dell'arte de "su mutetu".



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