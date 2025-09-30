Sono 136 i beneficiari a Burcei dei beneficiari della misura di sostegno “Carta Dedicata a Te”, il contributo economico di 500 euro per il corrente anno per l’acquisto di beni di prima necessità previsto dal Decreto Interministeriale Fondo Alimentare 2025. I beneficiari sono stati individuati automaticamente dall’INPS in base al reddito. Una boccata d'ossigeno per tanti utenti bisognosi.

