Il bonus
30 settembre 2025 alle 22:32
Burcei, 136 beneficiari della "Carta dedicata a te"
Sono 136 i beneficiari a Burcei dei beneficiari della misura di sostegno “Carta Dedicata a Te”, il contributo economico di 500 euro per il corrente anno per l’acquisto di beni di prima necessità previsto dal Decreto Interministeriale Fondo Alimentare 2025. I beneficiari sono stati individuati automaticamente dall’INPS in base al reddito. Una boccata d'ossigeno per tanti utenti bisognosi.
