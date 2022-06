Protezione civile e vigili del fuoco impegnati per alcune ore a Capoterra, in particolare nella zona di Macchiareddu, dove si è sviluppato un incendio di probabile origine dolosa. Sul posto sono intervenuti i pompieri e i volontari del gruppo Santa Barbara. Le fiamme hanno lambito anche alcune strutture, ma non sono stati segnalati danni particolari.

Sempre nel pomeriggio nel Cagliaritano ci sono stati altre due roghi, uno nelle campagna di Villaspeciosa e l’altro ad Assemini, dove il fuoco ha attaccato alcune serre, minacciando anche un casa. In questo centro le fiammo hanno interessato un’area nella zona di Santa Lucia. Durante le operazioni di spegnimento è stata chiusa al traffico Corso Africa.

Le operazioni di bonifica si sono concluse intorno alle 17.30.

© Riproduzione riservata