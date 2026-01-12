Indagini serrate dei carabinieri di Selargius e Quartu dopo il ritrovamento dell'ordigno risalente probabilmente alla seconda guerra mondiale abbandonato sul muretto di una strada pedonale adiacente a piazza Parrocchia, a Quartucciu.

I militari stanno cercando di risalire ad eventuali immagini delle telecamere piazzate nella zona, così come stanno cercando di ottenere qualche testimonianza che potrebbe contribuire a chiarire la vicenda.

L'obiettivo è quello di risalire alla persona o alle persone che hanno abbandonato la bomba sul muretto e il motivo per cui lo hanno fatto.

L’ordigno sarà fatto esplodere dagli artificieri dell'Arma, nei prossimi giorni, in una zona isolata

