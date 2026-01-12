Momenti di apprensione questa mattina a Quartucciu, in piazza Parrocchia, dopo la segnalazione arrivata al 112 per la presenza di un presunto ordigno bellico. Sul posto intervenuti i carabinieri della Stazione locale e gli uomini del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Cagliari.

I militari, una volta sul posto, hanno individuato un ordigno del tipo bomba da mortaio calibro 45 modello 35, poggiato su un muretto lungo un viale perdonale. L’area è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza, così da consentire agli artificieri di effettuare le necessarie verifiche tecniche.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e della Prefettura di Cagliari, l’ordigno è stato quindi rimosso e posto in condizioni di sicurezza, in attesa delle successive operazioni di brillamento in luogo idoneo, che saranno eseguite a cura del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Cagliari. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone e senza che alcuno riportasse ferite. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire le circostanze del rinvenimento.

