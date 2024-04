Domenica 7 aprile torna al MuA "Baratto/Lo" con un programma di iniziative per tutta la giornata. Benvenuta Primavera è la tematica scelta per il mese di aprile. Si inizia alle ore 10 con un laboratorio di gioco gratuito dedicato ai bambini e alle bambine, a cura di Ardesia e Isula di Kelebek, durante il quale verranno costruite delle case per le api. Per tutta la mattina saranno attive le bancarelle di scambio e regalo: chi ha qualcosa che non usa ma che può ancora continuare ad essere utile a qualcuno, ha a disposizione lo spazio giusto per ridargli vita.

Alle 17, ospite il regista Daniele De Muro con il suo corto science fiction dal titolo Horizon. Al termine dibattito e dialogo con il regista.

Per tutta la giornata, come ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gratuitamente le sale museali, compresa la mostra Fragmets of the sea • Dialogue between the Islands dell’artista Yu-Chen Lee.

© Riproduzione riservata