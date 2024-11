Si è conclusa senza esiti la giornata di ricerche di possibili dispersi dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a mezzo miglio dalla costa di Cala Zafferano, a Teulada: stando alle testimonianze di alcuni sopravvissuti, un barchino di migranti si è rovesciato e alcuni degli occupanti non sarebbe riusciti a raggiungere la riva.

I nordafricani che tentavano di raggiungere la Sardegna sono stati soccorsi da una motovedetta dell’Esercito, in servizio nelle acque del Poligono. Dopo il racconto di alcuni di loro sono scattate delle imponenti operazioni di ricerca di chi sarebbe finito in mare per poi scomparire. Non è chiaro nemmeno di quanti dispersi si tratti: otto in un primo momento, poi quattro. Di sicuro almeno undici migranti sono stati portati in salvo.

Ieri e oggi lo specchio di mare è stato pattugliato da mezzi navali e arei. Ma le operazioni non hanno avuto buon esito: nessuna traccia di eventuali dispersi.

In serata si è diffusa la notizia del rinvenimento di uno zaino bagnato, ma non ci sono conferme.

