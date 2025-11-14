Dopo il tragico schianto dei giorni scorsi sulla Sassari-Olbia, costato la vita al medico 44enne Ciriaco Meloni, un altro incidente stradale causato dalla presenza di cinghiali sulla carreggiata.

È avvenuto nelle prime ore del mattino, lungo la Strada Statale 387, all’altezza del km 80+500, in direzione San Vito–Ballao. Qui un giovane di 20 anni ha perso il controllo della macchina su cui viaggiava, proprio a causa dell’improvviso attraversamento di un cinghiale. La vettura è così finita fuori strada e il 20enne è rimasto ferito.

L'animale si sarebbe invece rifugiato nelle campagne vicine senza che ne sia stata trovata traccia.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Vito e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, assieme al personale sanitario del 118 e ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al soccorso del conducente, trasportato d’urgenza in ospedale, e alla messa in sicurezza dell’area.

