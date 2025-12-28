Stop temporaneo alla circolazione sul guado tra Muravera e Villaputzu, lunedì mattina a partire dalle 7, per il ripristino della stradina sterrata danneggiata dalle piogge. Guado che resterà chiuso per il tempo necessario, appunto, ai lavori di ripristino (comunque sarà riaperto sempre entro la giornata di lunedì).

«La chiusura – ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - si rende necessaria per consentire un più rapido e efficace lavoro». Inoltre, «vista la presenza del fiume che sta scorrendo sotto il guado in calcestruzzo saranno chiusi anche gli accessi al guado».

Al momento i livelli dell’acqua non destano preoccupazione «ma qualora dovessero aumentare – ha aggiunto il primo cittadino - il guado verrà chiuso immediatamente. La situazione è monitorata ed è sotto controllo».

